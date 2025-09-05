Минюст Греции одобрил экстрадицию экс-лидера Демпартии Молдавии Плахотнюка
Министерство юстиции Греции приняло решение об экстрадиции бывшего лидера молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка в Молдавию. Об этом сообщил его адвокат Лучиан Рогак, передает «Sputnik Молдова».
13 августа Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию Плахотнюка в Молдавию. Его самого на заседании не было, в зале суда находились адвокаты и представители посольства Молдавии в Афинах.
22 июля генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил о задержании экс-председателя молдавских демократов.
«Ведомости» писали, что в июне 2013 г. владелец АО «КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон, Плахотнюк и банкир Александр Коркин создали преступное сообщество в Москве и Кишиневе. С июня 2013 г. по май 2014 г. они перевели на счета банка Платона по подложным основаниям 126 млрд руб. с корреспондентских счетов российских кредитных организаций.
Плахотнюк проживал в Молдавии, но уехал из страны в июне 2019 г., когда демократы потеряли власть и покинули правительство. Позднее молдавские силовики выдали ордер на его арест по обвинению в отмывании денег из-за его участия в банковской схеме, когда из страны вывели более $1 млрд. В июле 2023 г. Платона осудили в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод более 126 млрд руб. В марте 2025 г. Платона задержали в Великобритании для экстрадиции в Молдавию.