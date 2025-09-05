Минюст Греции одобрил экстрадицию экс-лидера Демпартии Молдавии Плахотнюка

Плахотнюк проживал в Молдавии, но уехал из страны в июне 2019 г., когда демократы потеряли власть и покинули правительство. Позднее молдавские силовики выдали ордер на его арест по обвинению в отмывании денег из-за его участия в банковской схеме, когда из страны вывели более $1 млрд. В июле 2023 г. Платона осудили в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод более 126 млрд руб. В марте 2025 г. Платона задержали в Великобритании для экстрадиции в Молдавию.