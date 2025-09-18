Лукашенко: оппозиционер Статкевич не захотел покидать Белоруссию

Оппозиционер был кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2010 г. После выборов его приговорили в республике к шести годам лишения свободы по делу об организации протестов. Попытку баллотироваться он принял и в 2020 г., но ЦИК отказал политику в регистрации. Его задержали до масштабных протестов в республике, в мае 2020 г. В декабре 2021 г. его приговорили к 14 годам лишения свободы по статье о подготовке массовых беспорядков.