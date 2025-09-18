Лукашенко: оппозиционер Статкевич не захотел покидать Белоруссию
Белорусский оппозиционер Николай Статкевич не захотел уезжать из республики после помилования. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, передает «Пул первого».
Президент страны привел диалог Статкевича с литовскими пограничниками:
– Ты в Беларусь хочешь?
– В Беларусь.
– Ты ж в тюрьму пойдешь.
– Пойду в тюрьму.
«Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его, все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь», – сказал Лукашенко. При этом белорусский президент заявил, что «человек уже на исходе» и «уже скоро помрет, не дай Бог, в тюрьме».
Статкевич был в числе 52 помилованных Лукашенко 11 сентября. Решение было принято с учетом возраста осужденных, их состояния здоровья и вопросов воссоединения семей. Помилование совпало с визитом представителя президента США Джона Коула.
Оппозиционер был кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2010 г. После выборов его приговорили в республике к шести годам лишения свободы по делу об организации протестов. Попытку баллотироваться он принял и в 2020 г., но ЦИК отказал политику в регистрации. Его задержали до масштабных протестов в республике, в мае 2020 г. В декабре 2021 г. его приговорили к 14 годам лишения свободы по статье о подготовке массовых беспорядков.
Издание «Наша Нива» со ссылкой на источник писала, что Статкевича вернули в колонию города Глубокое в Витебской области после отказа покидать республику.