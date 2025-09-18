Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко: оппозиционер Статкевич не захотел покидать Белоруссию

Ведомости

Белорусский оппозиционер Николай Статкевич не захотел уезжать из республики после помилования. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, передает «Пул первого».

Президент страны привел диалог Статкевича с литовскими пограничниками:

– Ты в Беларусь хочешь?

– В Беларусь.

– Ты ж в тюрьму пойдешь.

– Пойду в тюрьму.

«Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его, все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь», – сказал Лукашенко. При этом белорусский президент заявил, что «человек уже на исходе» и «уже скоро помрет, не дай Бог, в тюрьме». 

Статкевич был в числе 52 помилованных Лукашенко 11 сентября. Решение было принято с учетом возраста осужденных, их состояния здоровья и вопросов воссоединения семей. Помилование совпало с визитом представителя президента США Джона Коула.

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Политика / Международные новости

Оппозиционер был кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2010 г. После выборов его приговорили в республике к шести годам лишения свободы по делу об организации протестов. Попытку баллотироваться он принял и в 2020 г., но ЦИК отказал политику в регистрации. Его задержали до масштабных протестов в республике, в мае 2020 г. В декабре 2021 г. его приговорили к 14 годам лишения свободы по статье о подготовке массовых беспорядков.

Издание «Наша Нива» со ссылкой на источник писала, что Статкевича вернули в колонию города Глубокое в Витебской области после отказа покидать республику.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь