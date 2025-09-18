Посольство РФ отвергло обвинения в дезинформации о гибели активиста Кирка
Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе США. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Андрей Бондарев Associated Press, комментируя обвинения в сторону Москвы в распространении дезинформации о гибели активиста Чарли Кирка.
«Мы считаем недопустимым, что эта трагедия используется как предлог для разжигания антироссийской истерии», – подчеркнул Бондарев.
AP пишет, что Россия якобы распространяет в интернете «теории заговора» об убийстве Кирка, и начала делать это »всего через несколько часов после того, как оно произошло, заполонив социальные сети пугающими заявлениями о том, что Америка скатывается к гражданской войне». В распространении дезинформации о стрельбе были также обвинены китайские и проиранские группы.
10 сентября 31-летнего Кирка застрелили во время политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. 12 сентября был задержан подозреваемый в убийстве 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.