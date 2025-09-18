Посольство РФ отвергло обвинения в дезинформации о гибели активиста Кирка

AP пишет, что Россия якобы распространяет в интернете «теории заговора» об убийстве Кирка, и начала делать это »всего через несколько часов после того, как оно произошло, заполонив социальные сети пугающими заявлениями о том, что Америка скатывается к гражданской войне». В распространении дезинформации о стрельбе были также обвинены китайские и проиранские группы.