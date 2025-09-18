Газета
Главная / Политика /

Путин утвердил новые требования к форме российских военных

Ведомости

С 2026 г. форма для российских военных должна производиться исключительно российскими организациями на территории страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.

Согласно документу, к 2027 г. вещевое имущество для нужд Вооруженных сил предписано изготавливать также из тканей и трикотажных полотен отечественного производства. Данная мера направлена на исключение закупок иностранного обмундирования и материалов для его производства.

Поручение дано правительству России, Минобороны и Минпромторгу. Речь о закупках вещевого имущества для нужд ВС РФ, осуществляемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и законодательством в сфере гособоронзаказа.

16 сентября Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и наблюдал, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Глава государства прибыл туда в военной форме.

