Путин утвердил новые требования к форме российских военных
С 2026 г. форма для российских военных должна производиться исключительно российскими организациями на территории страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.
Согласно документу, к 2027 г. вещевое имущество для нужд Вооруженных сил предписано изготавливать также из тканей и трикотажных полотен отечественного производства. Данная мера направлена на исключение закупок иностранного обмундирования и материалов для его производства.
Поручение дано правительству России, Минобороны и Минпромторгу. Речь о закупках вещевого имущества для нужд ВС РФ, осуществляемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и законодательством в сфере гособоронзаказа.
16 сентября Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и наблюдал, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Глава государства прибыл туда в военной форме.