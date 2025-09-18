Песков: дата послания президента Федеральному Собранию пока не определена
Пока неизвестно, когда будет оглашено послание президента Федеральному собранию. Предметная работа над ним начнется только после определения его даты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По посланию пока дата не определена. Как только это произойдет, мы вас проинформируем. Наброски, конечно же, экспертные делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения», – отметил представитель Кремля.
При этом он подтвердил, что Прямая линия с президентом пройдет в совмещенном с большой ежегодной пресс-конференцией формате. Мероприятие состоится в декабре, но точная дата также еще не определена.
17 сентября Путин поручил администрации и правительству начать подготовку к очередной Прямой линии. Предыдущая Прямая линия прошла 19 декабря 2024 г. в Гостином дворе в Москве и длилась 4,5 часа. За это время президент ответил на 76 вопросов граждан,