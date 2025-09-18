Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с руководителями фракций Госдумы

Ведомости

Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет встречу с руководителями фракций Госдумы в резиденции Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в разговоре примут участие руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди».

«Беседа в открытом режиме, большая часть. И затем традиционно руководители фракций будут иметь возможность по отдельности пообщаться с главой государства», – отметил представитель Кремля.

Помимо этого, у президента запланирован ряд внутренних рабочих встреч.

Встречу президента с лидерами парламентских партий 16 сентября анонсировал руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, инициатива исходила от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а решение было принято при содействии спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Во время заседания Володин также подчеркнул, что Путин «делает все, для того чтобы парламентаризм в нашей стране развивался», и сообщил, что накануне встречался с главой государства для обсуждения планов работы парламента.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её