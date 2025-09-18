Путин проведет встречу с руководителями фракций Госдумы
Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет встречу с руководителями фракций Госдумы в резиденции Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в разговоре примут участие руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди».
«Беседа в открытом режиме, большая часть. И затем традиционно руководители фракций будут иметь возможность по отдельности пообщаться с главой государства», – отметил представитель Кремля.
Помимо этого, у президента запланирован ряд внутренних рабочих встреч.
Встречу президента с лидерами парламентских партий 16 сентября анонсировал руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, инициатива исходила от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а решение было принято при содействии спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
Во время заседания Володин также подчеркнул, что Путин «делает все, для того чтобы парламентаризм в нашей стране развивался», и сообщил, что накануне встречался с главой государства для обсуждения планов работы парламента.