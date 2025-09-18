Макрон представит суду доказательства женского пола супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит намерены представить в суд США фотографические и научные доказательства принадлежности первой леди страны женскому полу. Об этом пишет BBC.
В материале указано, что чета Макрон представит документы в иске о клевете, который они подали против активистки Кэндис Оуэнс после того, как она заявила, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Защита Оуэнс подала ходатайство об отклонении иска.
По словам адвоката семьи французского лидера Тома Клэра, речь об «экспертных показаниях, которые будут иметь научный характер». Пока он не стал раскрывать их точный характер, он сказал, что пара готова полностью продемонстрировать «как в общем, так и в частности», что обвинения ложные. Клэр также заявил, что существуют фотографии беременной Брижит Макрон и ее детей, и они «будут представлены в суде, где существуют определенные правила и стандарты».
В июле Макроны подали в американский суд иск о клевете против Оуэнс из-за ее заявлений о гендерной идентичности первой леди Франции. В заявлении, направленном в Верховный суд Делавэра, Макроны обвинили Оуэнс в проведении кампании с заведомо ложными сведениями, которая, по их мнению, преследовала цель повысить популярность ее подкаста и расширить аудиторию за счет унизительных высказываний в их адрес.