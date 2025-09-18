Макрон представит суду доказательства женского пола супруги

По словам адвоката семьи французского лидера Тома Клэра, речь об «экспертных показаниях, которые будут иметь научный характер». Пока он не стал раскрывать их точный характер, он сказал, что пара готова полностью продемонстрировать «как в общем, так и в частности», что обвинения ложные. Клэр также заявил, что существуют фотографии беременной Брижит Макрон и ее детей, и они «будут представлены в суде, где существуют определенные правила и стандарты».