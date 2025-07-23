Макрон подал иск о клевете из-за утверждений о трансгендерности жены

В судебных документах Макрон подробно изложил историю знакомства с супругой, опровергая обвинения Оуэнс в «растлении несовершеннолетних». Согласно его показаниям, их первая встреча произошла, когда 15-летний Эммануэль был учеником в школе, где 39-летняя Брижит (на тот момент замужняя женщина с тремя детьми) преподавала. Их сближение началось во время подготовки школьного театрального представления, но, как подчеркивает президент, все отношения строго соответствовали закону. После того как родители узнали о чувствах сына и перевели его в другую школу, юный Макрон пообещал Брижит, что обязательно на ней женится.