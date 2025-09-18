Захарова рассказала о 70 россиянах, покинувших Газу благодаря дипломатам
Более 70 россиян были эвакуированы из сектора Газа усилиями дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«17 сентября представительство Российской Федерации при ПНА [Палестинской национальной администрации] вместе с посольством РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 50 гражданам России и их ближайшим родственникам (26 граждан России и 24 палестинца)», – уточнила политик.
По словам Захаровой, среди граждан России, получивших возможность уехать, было 25 несовершеннолетних и 11 женщин. Дипломат объяснила, что эвакуированных привезли на КПП «Керем Абу Салем» в секторе Газа. Затем они попали на КПП «Алленби» на израильско-иорданской границе. Там их передали российским дипломатам из посольства в Аммане.
В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля начала масштабную военную операцию в городе Газа. Эти действия стали частью плана руководства страны по уничтожению палестинской группировки «Хамас». При этом наступление последовало через несколько часов после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалиме.