Захарова рассказала о 70 россиянах, покинувших Газу благодаря дипломатам

По словам Захаровой, среди граждан России, получивших возможность уехать, было 25 несовершеннолетних и 11 женщин. Дипломат объяснила, что эвакуированных привезли на КПП «Керем Абу Салем» в секторе Газа. Затем они попали на КПП «Алленби» на израильско-иорданской границе. Там их передали российским дипломатам из посольства в Аммане.