Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Захарова рассказала о 70 россиянах, покинувших Газу благодаря дипломатам

Ведомости

Более 70 россиян были эвакуированы из сектора Газа усилиями дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«17 сентября представительство Российской Федерации при ПНА [Палестинской национальной администрации] вместе с посольством РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 50 гражданам России и их ближайшим родственникам (26 граждан России и 24 палестинца)», – уточнила политик.

По словам Захаровой, среди граждан России, получивших возможность уехать, было 25 несовершеннолетних и 11 женщин. Дипломат объяснила, что эвакуированных привезли на КПП «Керем Абу Салем» в секторе Газа. Затем они попали на КПП «Алленби» на израильско-иорданской границе. Там их передали российским дипломатам из посольства в Аммане.

В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля начала масштабную военную операцию в городе Газа. Эти действия стали частью плана руководства страны по уничтожению палестинской группировки «Хамас». При этом наступление последовало через несколько часов после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалиме.

