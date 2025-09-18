В МО Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже ЗРК C-400
Минобороны Турции опровергло появившиеся в СМИ утверждения о том, что Анкара якобы намерена вернуть России или перепродать поставленные до этого зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом ТАСС сообщили источники в военном ведомстве.
«Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась», – заявили в министерстве.
Рамочный контракт на поставку четырех дивизионов российских систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был заключен в 2017 г., первые комплексы поступили в Турцию в 2019 г. Решение Анкары стало предметом резкой критики и давления со стороны США.
7 мая 2023 г. сообщалось, что Вашингтон предлагал Турции передать С-400 Украине, однако Анкара отказалась от этой инициативы.