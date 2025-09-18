Газета
Главная / Политика /

Путин на встрече с лидерами партий назвал «нашей сменой» бойцов СВО

Президент призвал «находить и выдвигать» людей, которые ничего не боятся
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, трансляцию которой ведет Кремль, обратил внимание на необходимость выдвигать бойцов спецоперации в качестве кандидатов на руководящие посты. Он назвал их «сменой» для действующих чиновников.

«Это вот будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», – сказал президент.

Он объяснил, что люди, которые занимают высокие должности в государстве, должны быть готовы «рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать» и ничего не бояться на госслужбе. Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что ветераны спецоперации в целом смогут оказать положительное влияние на работу партий в России.

Российский лидер поблагодарил избирателей, которые отдали свой голос в рамках ЕДГ-2025. Он отметил, что их доверие становится гарантом политической стабильности в России, а это, в свою очередь, имеет непреходящее значение.

Еще одним приоритетом государства Путин назвал макроэкономическую стабильность. По его словам, от этого показателя в том числе зависят обороноспособность страны и исполнение социальных обязательств. Сейчас, подчеркнул президент, сохраняется исторический минимум по уровню безработицы в России.

О планах Путина провести встречу с лидерами парламентских фракций сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что в разговоре поучаствуют руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди». Встреча проходит в резиденции Ново-Огарево. После ее окончания депутаты будут иметь возможность по отдельности пообщаться с главой государства.

