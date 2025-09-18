Зюганов рассказал Путину о «Зюгановке»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новом сорте пшеницы «Зюгановка», который позволил зафиксировать новый мировой рекорд в 185 центнеров с га. Трансляцию встречи главы государства с лидерами фракций Госдумы ведет Кремль.
«Можете меня поздравить, мы там вырастили пшеницу, назвали ее к моему удовольствию "Зюгановка". Она в этом году дала мировой рекорд», – заявил Зюганов. Путин ответил улыбкой на необычное название сорта.
Сам президент на встрече говорил о важности сохранения макроэкономической стабильности в стране. По его словам, сейчас это один из приоритетов России. Стабильность помогает поддерживать обороноспособность государства и в полном объеме исполнять социальные обязательства, указал Путин. Он также напомнил, что в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы.
Кроме того, глава государства поддержал идею о том, чтобы руководящие должности в стране занимали ветераны спецоперации. «Это вот будет наша смена», – сказал он. По мнению Путина, управлять государством должны люди, которые ничего не боятся и готовы пойти на риск здоровьем или жизнью при прохождении госслужбы.