Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зюганов рассказал Путину о «Зюгановке»

Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новом сорте пшеницы «Зюгановка», который позволил зафиксировать новый мировой рекорд в 185 центнеров с га. Трансляцию встречи главы государства с лидерами фракций Госдумы ведет Кремль.

«Можете меня поздравить, мы там вырастили пшеницу, назвали ее к моему удовольствию "Зюгановка". Она в этом году дала мировой рекорд», – заявил Зюганов. Путин ответил улыбкой на необычное название сорта.

Сам президент на встрече говорил о важности сохранения макроэкономической стабильности в стране. По его словам, сейчас это один из приоритетов России. Стабильность помогает поддерживать обороноспособность государства и в полном объеме исполнять социальные обязательства, указал Путин. Он также напомнил, что в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы.

Кроме того, глава государства поддержал идею о том, чтобы руководящие должности в стране занимали ветераны спецоперации. «Это вот будет наша смена», – сказал он. По мнению Путина, управлять государством должны люди, которые ничего не боятся и готовы пойти на риск здоровьем или жизнью при прохождении госслужбы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь