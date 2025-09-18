Зюганов рассказал Путину о «Зюгановке»

Кроме того, глава государства поддержал идею о том, чтобы руководящие должности в стране занимали ветераны спецоперации. «Это вот будет наша смена», – сказал он. По мнению Путина, управлять государством должны люди, которые ничего не боятся и готовы пойти на риск здоровьем или жизнью при прохождении госслужбы.