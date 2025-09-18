Путин призвал не скрывать проблемы в сфере миграции
Власть должна признавать существование проблем в сфере миграции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в Ново-Огарево.
«Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует», – сказал президент.
Кроме того, он напомнил, что в этой области уже были приняты многие решения. Теперь необходимо добиться их исполнения, уточнил Путин. Глава государства напомнил, что эта сфера носит очень чувствительный характер для граждан. Он в том числе призвал рассмотреть вопрос об отмене патентной системы для трудовых мигрантов.
17 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия в условиях дефицита рабочей силы не будет в долгосрочной перспективе полагаться на труд мигрантов. Он отметил, что это лишь временный инструмент, тогда как самым важным становится сейчас повышение производительности труда. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что большие возможности для повышения эффективности открывает платформенная экономика, в поддержку которой разработан отдельный проект.