Путин допустил отмену патентной системы для трудовых мигрантов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы предложил подумать над тем, чтобы отменить в России патентную систему для трудовых мигрантов.
«Отмена патентной системы для мигрантов – надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», – так он отреагировал на идею председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова.
Он также призвал федеральные и региональные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции и признавать их. По словам Путина, введено уже много мер в этой области и сейчас необходимо обеспечить их исполнение. При этом проблемы важно решать, так как для населения они носят чувствительный характер.
17 сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия не будет полагаться на труд мигрантов в долгосрочной перспективе даже при наблюдаемом дефиците рабочей силы. Он отметил, что миграция в России стала временным инструментом, а основное направление для развития рынка – повышение производительности труда. По словам Решетникова, большие возможности для повышения эффективности открывает платформенная экономика, в поддержку которой разработан отдельный проект.