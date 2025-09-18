Трамп и Стармер подписали многомиллиардное технологическое соглашение
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Киир Стармер заключили соглашение на миллиарды долларов о технологическом партнерстве между США и Великобританией. Об этом сообщил Белый дом в сообщении в сети Х.
«Президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер только что подписали историческое соглашение о технологическом процветании, чтобы открыть новую золотую эру инноваций во имя свободы и процветания в будущем», – говорится в заявлении.
«Не каждый день 250 млрд фунтов стерлингов [$340 млрд] перемещаются через Атлантику, – сказал Стармер, слова которого передает журнал Time. – Это крупнейший инвестиционный пакет такого рода в британской истории с огромным отрывом».
Соглашение, в частности, сосредоточено на инвестициях в сферу искусственного интеллекта.
Стармер объявил о крупных инвестициях в Nvidia, Nscale, OpenAI, Google и Salesforce, которые принесут Британии до 15 000 новых рабочих мест. Он назвал соглашение «дорожной картой новой эпохи» и отметил, что в нем предусмотрены и энергетические инициативы, передает издание.
Стармер также отметил, что было заключено новое соглашение по гражданской ядерной энергетике. В его рамках на северо-востоке Англии планируется построить 12 современных реакторов, которые смогут обеспечить энергией миллионы домов и предприятий, сократить расходы и повысить энергетическую безопасность по обе стороны Атлантики.
Стармер сообщил, что американские компании планируют инвестировать в Великобританию $204 млрд, из которых $122 млрд предоставит инвестиционная компания Blackstone в ближайшие 10 лет. При этом фармацевтическая компания GSK вложила почти $30 млрд в США.
Трамп заявил, что соглашение подтверждает принципы взаимности и справедливости в международной торговле, добавив, что 10%-ная пошлина на большинство британских товаров в США сохранится, передает издание. Он отметил, что соглашение открыло рынок для американского экспорта и сняло пошлины на сталь и алюминий.
«Они [Великобритания] также будут ускоренно пропускать американские товары через свою таможню, чтобы наши поставки получали очень быстрое одобрение. Никакой волокиты не будет», – сказал Трамп.
17 сентября Трамп и первая леди Мелания Трамп начали официальный визит в Великобританию.
По заявлению Стармера, американский лидер стал первым политиком, которого королевская семья второй раз пригласила посетить Великобританию в таком формате. Соответствующее приглашение от имени короля Карла III Стармер передал Трампу во время посещения Белого дома в феврале 2025 г.
Первый визит Трампа в Великобританию состоялся еще на его первом сроке, в 2019 г., – по приглашению королевы Елизаветы II.