Трамп и Стармер подписали многомиллиардное технологическое соглашение

Трамп заявил, что соглашение подтверждает принципы взаимности и справедливости в международной торговле, добавив, что 10%-ная пошлина на большинство британских товаров в США сохранится, передает издание. Он отметил, что соглашение открыло рынок для американского экспорта и сняло пошлины на сталь и алюминий.