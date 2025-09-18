Путин поддержал идею продажи «красивых номеров» для авто через «Госуслуги»
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит препятствий для разрешения продажи так называемых «красивых номеров» для автомобилей. Об этом он сказал на встрече с руководителями думских фракций.
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил реализовать продажу «красивых номеров» через портал госуслуг, подчеркнув, что необходимая правовая база уже подготовлена.
Путин поддержал инициативу, отметив: «Продажа красивых номеров – почему нет, а чего здесь такого. Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается».
2 июля Минцифры сообщало, что за пять месяцев водители создали более 500 000 чатов на сервисе «Госуслуги Авто». Самой популярной темой в них стала ситуация с блокированием проезда (40,2%). Также пользователи активно обсуждали ДТП (14,4%), открытые окна в машинах (13,8%), спущенные колеса (12%) и эвакуацию автомобилей (9,6%).