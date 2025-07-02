Водители создали более 500 000 чатов на портале «Госуслуги авто» за пять месяцев

В публикации напомнили пользователям приложений, что общение осуществляется анонимно. Для создания чата необходима подтвержденная запись на «Госуслугах». При этом получить сообщение сможет «только собственник автомобиля, указавший данные о нем в личном кабинете на портале». Кроме того, в переписках существуют шаблоны сообщений на ограниченное количество тем. Иное общение невозможно, но пользователи могут обменяться номерами телефонов, чтобы решить какой-либо вопрос.