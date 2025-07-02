Водители создали более 500 000 чатов на портале «Госуслуги авто» за пять месяцев
За пять месяцев водители создали более 500 000 переписок с другими владельцами авто, чтобы сообщить им о какой-либо проблеме, в приложениях «Госуслуги авто» и «Госуслуги», сообщили в Минцифры РФ.
Как отметили в ведомстве, наиболее популярной среди водителей темой чатов стала ситуация, когда автомобиль блокирует проезд (40,2%). Следующие места в топ-5 заняли дорожно-транспортные происшествия (14,4%), открытое в автомобиле окно (13,8%), спущенное колесо (12%). Последней в рейтинге стала эвакуация машины – 9,6%.
В публикации напомнили пользователям приложений, что общение осуществляется анонимно. Для создания чата необходима подтвержденная запись на «Госуслугах». При этом получить сообщение сможет «только собственник автомобиля, указавший данные о нем в личном кабинете на портале». Кроме того, в переписках существуют шаблоны сообщений на ограниченное количество тем. Иное общение невозможно, но пользователи могут обменяться номерами телефонов, чтобы решить какой-либо вопрос.
В начале мая в МВД предупредили о мошеннической схеме, в рамках которой преступники присылают гражданам поддельные квитанции на оплату штрафов за якобы зафиксированные нарушения ПДД. Тогда в ведомстве обратили внимание на то, что достоверную информацию о штрафах можно получить через портал госуслуг, официальный сайт ГИБДД и приложение «Госуслуги авто».