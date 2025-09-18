Белоусов поблагодарил Нигерию за участие в учениях «Запад – 2025»
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с начальником главного штаба Вооруженных сил Нигерии Кристофером Гвабином Мусой. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе переговоров Белоусов поздравил делегацию Минобороны Нигерии с приближающейся 65-й годовщиной провозглашения независимости страны, а также поблагодарил за участие в стратегическом учении «Запад-2025» в качестве наблюдателей.
«Отмечаем решительные и профессиональные действия нигерийских военнослужащих в борьбе против экстремистов из «Боко Харам», – отметил Белоусов.
В свою очередь генерал Муса подчеркнул, что учения «Запад-2025» были проведены на высоком уровне, и отметил ценность изучения современных способов ведения боевых действий, включая использование беспилотников.
По словам генерала, для Нигерии, которая проходит этап модернизации армии, было важно присутствовать на этих учениях.
14 августа Белоусов впервые провел встречу с министрами обороны стран – участниц Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств РФ и Конфедерации государств Сахеля.