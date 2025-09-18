Белоусов поблагодарил Нигерию за участие в учениях «Запад – 2025»

14 августа Белоусов впервые провел встречу с министрами обороны стран – участниц Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств РФ и Конфедерации государств Сахеля.