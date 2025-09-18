Путин: переименование Волгограда нужно решать на уровне региона

«Много было проблем, связанных с репрессиями. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Как это сделать, это другой вопрос», – отметил президент.