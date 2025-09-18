Газета
Главная / Политика /

Путин: переименование Волгограда нужно решать на уровне региона

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что переименование Волгограда в Сталинград может быть рассмотрено только на уровне региона. Такое мнение он высказал на встрече с руководителями думских фракций.

По словам главы государства, также необходимо учитывать как роль Иосифа Сталина в победе в войне, так и последствия репрессий. Это нужно иметь в виду и постараться деполитизировать.

«Много было проблем, связанных с репрессиями. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Как это сделать, это другой вопрос», – отметил президент.

На закрытии весенней сессии Госдумы спикер Вячеслав Володин поддержал резолюцию КПРФ о пересмотре итогов XX съезда КПСС, где Никита Хрущев выступил с докладом о культе личности Сталина. Он подчеркнул, что «как верховный главнокомандующий Сталин сделал все для победы в Великой Отечественной войне».

В июле на XIX съезде КПРФ была принята резолюция о признании доклада Хрущева «ошибочным и политически предвзятым». Также Володин напомнил, что в день проведения Международного форума Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Волгограде Путин подписал решение о присвоении местному аэропорту имени «Сталинград».

