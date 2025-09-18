Трамп снова допустил введение новых санкций против России

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник 11 сентября говорил, что Вашингтон заключит торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти. Латник заявил, что до 2022 г. количество российской нефти в Индии составляло всего 1%, а сейчас – 40% из-за тарифов от США.