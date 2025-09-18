Трамп снова допустил введение новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против РФ, если союзники прекратят закупки российской нефти. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть у России», — сказал Трамп.
Американский лидер заявил, что падение цен на нефть могло бы ускорить урегулирование украинского конфликта, так как, по его мнению, у Москвы не останется другого выбора.
Перед вылетом в Великобританию Трамп отметил, что Украина сталкивается с серьезными проблемами и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс. Он также призвал европейские страны прекратить закупки российских энергетических ресурсов.
17 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон призвал ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции, произведенных из российского сырья.
Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник 11 сентября говорил, что Вашингтон заключит торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти. Латник заявил, что до 2022 г. количество российской нефти в Индии составляло всего 1%, а сейчас – 40% из-за тарифов от США.
13 сентября Трамп выразил готовность ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО согласятся, последуют примеру Вашингтона и перестанут покупать российскую нефть.