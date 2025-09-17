Песков: санкции ЕС не повлияют на политику России
Страны Евросоюза (ЕС) и объединение в целом все еще ведут враждебную политику против России, однако мнение о влиянии санкций на Москву ошибочно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Евросоюз и страны ЕС по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России. Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику РФ», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, отсутствие такого влияния показывают результаты предыдущих 18 пакетов антироссийских санкций, которые Евросоюз вводил в течение трех лет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что, в первую очередь, пострадали от них сами страны – члены объединения. Сейчас он не стал оценивать угрозы 19-го пакета рестрикций и объяснил, что для этого нужно дождаться конкретных формулировок.
16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут ограничения, которые повлияют на криптовалюты, банки и энергетическую отрасль РФ. По ее словам, Брюссель также намерен ускорить процесс отказа от поставок российского топлива.
В тот же день агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что страны ЕС отложили принятие новых рестрикций на текущей неделе, как это должно было произойти изначально. Издание подчеркнуло, что это произошло после требования президента США Дональда Трампа ужесточить требования для партнеров Москвы, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров.