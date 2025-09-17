Песков: санкции ЕС не повлияют на политику России

В тот же день агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что страны ЕС отложили принятие новых рестрикций на текущей неделе, как это должно было произойти изначально. Издание подчеркнуло, что это произошло после требования президента США Дональда Трампа ужесточить требования для партнеров Москвы, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров.