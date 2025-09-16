Глава ЕК заявила о влиянии новых санкций на криптовалюту и энергетику в РФ
В 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) войдут ограничения, которые коснутся криптовалют, банков и энергетической отрасли, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
«Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, нацеленный на криптовалюты, банки и энергетику», - написала политик. По ее словам, Брюссель также намерен ускорить процесс отказа от поставок российского топлива.
16 сентября агентство Bloomberg писало, что Евросоюз принял решение не вводить новые рестрикции на текущей неделе, как это должно было произойти изначально. По данным издания, это произошло после требования президента США Дональда Трампа ужесточить требования для партнеров Москвы, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров.
Трамп при этом заявил, что для завершения конфликта украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку. Европейские же страны он призвал прекратить поставки российской нефти.