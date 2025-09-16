Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку для завершения конфликта с Россией

Трамп может встретиться с украинским лидером Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявлял госсекретарь США Марко Рубио. Дипломат отмечал, что Трамп – «единственный лидер в мире», который способен одновременно вести диалог с Россией, Украиной и Европой.