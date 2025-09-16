Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку для завершения конфликта с Россией

Европе, в свою очередь, следует отказаться от российской нефти
Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку для завершения боевых действий с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Ему придется заключить соглашение», – сказал Трамп журналистам.

Американский лидер допустил, что ему придется присутствовать с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным «в одной комнате» для переговоров. Трамп также вновь призвал Европу перестать покупать нефть из России.

Трамп может встретиться с украинским лидером Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявлял госсекретарь США Марко Рубио. Дипломат отмечал, что Трамп – «единственный лидер в мире», который способен одновременно вести диалог с Россией, Украиной и Европой.

16 августа Трамп также заявил, что Зеленскому следует пойти на сделку с Россией по завершению российско-украинского конфликта.

Bloomberg сообщил 16 сентября, что ЕС отложил новый пакет санкций против РФ из-за требования США отказаться от российской нефти.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь