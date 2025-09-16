Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку для завершения конфликта с Россией

Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку для завершения конфликта с РоссиейЕвропе, в свою очередь, следует отказаться от российской нефти
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку для завершения боевых действий с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Ему придется заключить соглашение», – сказал Трамп журналистам.
Американский лидер допустил, что ему придется присутствовать с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным «в одной комнате» для переговоров. Трамп также вновь призвал Европу перестать покупать нефть из России.
Трамп может встретиться с украинским лидером Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявлял госсекретарь США Марко Рубио. Дипломат отмечал, что Трамп – «единственный лидер в мире», который способен одновременно вести диалог с Россией, Украиной и Европой.
16 августа Трамп также заявил, что Зеленскому следует пойти на сделку с Россией по завершению российско-украинского конфликта.
Bloomberg сообщил 16 сентября, что ЕС отложил новый пакет санкций против РФ из-за требования США отказаться от российской нефти.