Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио перед вылетом из Тель-Авива.
«Множественные телефонные разговоры [с президентом России Владимиром Путиным], множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке», – сказал Рубио, комментируя усилия Трампа по урегулированию на Украине (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, американский лидер продолжит прилагать усилия для завершения конфликта. Рубио подчеркнул, что Трамп – «единственный лидер в мире», который способен одновременно вести диалог с Россией, Украиной и Европой. Если США откажутся от посреднической роли, добавил он, в мире не останется других игроков, способных выполнять эту функцию.
15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не демонстрирует гибкости в позиции по урегулированию конфликта и не проявляет готовности к серьезному обсуждению.
В тот же день Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, назвав ключевым условием прекращение огня. Он отметил, что готов обсуждать территориальные вопросы напрямую, при поддержке международных партнеров.
5 сентября Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума отмечал, что не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским, хотя и готов к ним. По его словам, даже при наличии политической воли существуют юридико-технические препятствия: отмена военного положения, проведение выборов и референдумов. Президент добавлял, что лучшим местом для возможных переговоров считает Москву.