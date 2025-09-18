Bloomberg: ЕС решил ускорить отказ от российского СПГ
Евросоюз намерен ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия рассматривает возможность включить в новый пакет санкций пункт о прекращении импорта российского СПГ раньше конца 2027 г.
«ЕС планирует меры по ускорению отказа от российского сжиженного природного газа всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС принять дополнительные шаги для ограничения торговли энергоносителями с Москвой», – поясняет издание.
До этого обсуждалось, что полный отказ Евросоюза от российского СПГ должен произойти к 2027 г., однако теперь сроки могут быть сокращены.
По информации Bloomberg, многие страны ЕС «неохотно вводят пошлины» против Индии и Китая, поэтому Еврокомиссия решила сосредоточить внимание именно на поставках российского сжиженного газа.
17 сентября министр энергетики США Крис Райт заявлял, что Вашингтон призывает Брюссель блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции, произведенных из российского сырья.