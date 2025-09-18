Газета
Политика

Путин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации на фронте

Ведомости

Президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с руководителями фракций Госдумы подробно изложил им текущую обстановку на фронте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он подчеркнул, что глава государства уделил особое внимание именно военной тематике.

На встрече с лидерами фракций, где присутствовали журналисты, Путин сообщил, что на линии боевого соприкосновения находятся 700 000 бойцов Вооруженных сил России.

Путин добавил, что растущие расходы на оборону страны «не уходят в песок», а напрямую влияют на повышение качества армии. Он подчеркнул, что, несмотря на проведение специальной военной операции и рост военных затрат, государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами.

