NYT узнала о растущих разногласиях между Нетаньяху и его силовым блоком
В последнее время высшие военные чины и представители служб безопасности расходятся во мнениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по трем ключевым вопросам: его решению захватить город Газа, нанести удар по высокопоставленным представителям палестинской группировки «Хамас» в Катаре, а также по подходу к переговорам о прекращении войны. Об этом пишет The New York Times.
По данным источников NYT, глава разведки «Моссад» Давид Барнеа и генерал Эяль Замир выступили против удара по Катару, где шли переговоры о перемирии при посредничестве США. Они настаивали на продолжении переговоров и поэтапной сделке, которую «Хамас» был готов обсуждать. Однако Нетаньяху изменил свою позицию и теперь требует заключения всеобъемлющего соглашения, включающего освобождение всех заложников и окончание войны на условиях Израиля.
Такая жесткая линия, отмечает издание, усилила международную изоляцию премьера и вызвала недовольство в израильском военном руководстве. Президент Израильского института демократии Йоханан Плеснер заявил, что впервые за многие годы решения по вопросам национальной безопасности сосредоточены исключительно в руках одного человека, что нарушает прежнюю норму консенсусного управления.
При этом Замир публично подчеркнул, что целью наступления на город Газа является нанесение решающего поражения «Хамасу», а возвращение заложников остается «национальным и моральным долгом».
Ранее The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как израильская армия нанесла удар по переговорщикам «Хамаса» в Катаре, поставив под угрозу хрупкие переговоры о прекращении огня.