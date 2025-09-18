NYT узнала о растущих разногласиях между Нетаньяху и его силовым блоком

По данным источников NYT, глава разведки «Моссад» Давид Барнеа и генерал Эяль Замир выступили против удара по Катару, где шли переговоры о перемирии при посредничестве США. Они настаивали на продолжении переговоров и поэтапной сделке, которую «Хамас» был готов обсуждать. Однако Нетаньяху изменил свою позицию и теперь требует заключения всеобъемлющего соглашения, включающего освобождение всех заложников и окончание войны на условиях Израиля.