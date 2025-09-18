Россия обжаловала в Международном суде ООН решение ИКАО по MH17
Россия обжаловала в Международном суде ООН решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, сообщает пресс-служба МИД России.
В министерстве подчеркнули, что впервые в истории ИКАО попыталась разрешить спор между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган, однако эта попытка оказалась «провальной». По данным российской стороны, решение совета было основано на политических мотивах, а его формулировки подгонялись под заранее определенный вывод.
МИД отметил, что совет ИКАО проигнорировал требование резолюции Совбеза ООН № 2166 о проведении полного и независимого международного расследования катастрофы, взяв за основу выводы Нидерландов и данные, предоставленные Украиной. В ведомстве заявили, что доводы России были отвергнуты, а процедуры нарушены.
Российская сторона обжаловала решение совета ИКАО по всем аспектам – юрисдикции, применимому праву, фактологии и процедуре. При этом МИД подчеркнул, что сам факт обжалования не означает признания Россией легитимности каких-либо актов совета по данному делу.
В министерстве выразили надежду, что Международный суд ООН проявит беспристрастный подход в этом резонансном деле. Также отмечается, что решение совета ИКАО не вступило в силу, что, «несомненно, разочарует Гаагу и Канберру», ранее потребовавших от России компенсаций.
МИД подчеркнул, что Россия намерена добиваться истины в соответствии с обязательствами по Уставу ООН и нормами международного права.
17 июля 2014 г. самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области (ДНР). На борту находились 298 человек, все они погибли.