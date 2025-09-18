Россия обжаловала в Международном суде ООН решение ИКАО по MH17

В министерстве подчеркнули, что впервые в истории ИКАО попыталась разрешить спор между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган, однако эта попытка оказалась «провальной». По данным российской стороны, решение совета было основано на политических мотивах, а его формулировки подгонялись под заранее определенный вывод.