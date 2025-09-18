Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия обжаловала в Международном суде ООН решение ИКАО по MH17

Ведомости

Россия обжаловала в Международном суде ООН решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, сообщает пресс-служба МИД России.

В министерстве подчеркнули, что впервые в истории ИКАО попыталась разрешить спор между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган, однако эта попытка оказалась «провальной». По данным российской стороны, решение совета было основано на политических мотивах, а его формулировки подгонялись под заранее определенный вывод.

МИД отметил, что совет ИКАО проигнорировал требование резолюции Совбеза ООН № 2166 о проведении полного и независимого международного расследования катастрофы, взяв за основу выводы Нидерландов и данные, предоставленные Украиной. В ведомстве заявили, что доводы России были отвергнуты, а процедуры нарушены.

Москва не собирается выполнять решение ЕСПЧ по «Боингу»

Политика / Международные новости

Российская сторона обжаловала решение совета ИКАО по всем аспектам – юрисдикции, применимому праву, фактологии и процедуре. При этом МИД подчеркнул, что сам факт обжалования не означает признания Россией легитимности каких-либо актов совета по данному делу.

В министерстве выразили надежду, что Международный суд ООН проявит беспристрастный подход в этом резонансном деле. Также отмечается, что решение совета ИКАО не вступило в силу, что, «несомненно, разочарует Гаагу и Канберру», ранее потребовавших от России компенсаций.

МИД подчеркнул, что Россия намерена добиваться истины в соответствии с обязательствами по Уставу ООН и нормами международного права.

17 июля 2014 г. самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области (ДНР). На борту находились 298 человек, все они погибли.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её