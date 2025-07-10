Москва не собирается выполнять решение ЕСПЧ по «Боингу»

Но это первый случай, когда международный суд такого масштаба признал Москву ответственной как за крушение лайнера в 2014 г., так и другие нарушения, говорит член совета московского областного отделения Ассоциации юристов России Даниил Черных-Алипов. Такие международные судебные решения имеют долгую правовую жизнь и могут быть использованы при разработке механизмов принудительного исполнения, в том числе с учетом возможности использования арестованных активов России за рубежом, опасается эксперт. Кроме того, решение ЕСПЧ может и будет влиять на дальнейшую санкционную политику западных стран и служить правовым обоснованием для дальнейших ограничительных мер, резюмировал он.