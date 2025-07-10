Москва не собирается выполнять решение ЕСПЧ по «Боингу»Страсбург признал Россию ответственной за сбитый МН17
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию ответственной за нарушение прав человека на Украине и крушение рейса МН17 малазийской авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшее в Донбассе в июне 2014 г. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте суда 9 июля. По словам председателя инстанции Маттиаса Гийомара, суд единогласно постановил нарушение статьи 2 конвенции «в ее материально-правовом аспекте в отношении удара по самолету рейса МН17».
Решение принято в рамках объединенного рассмотрения четырех межгосударственных жалоб, поданных против России Украиной и Нидерландами. В их числе: жалоба Украины о нарушениях во время конфликта в Донбассе, включая сбитие MH17, жалоба Украины о якобы похищении и перемещении детей в Россию; жалоба Нидерландов об обстоятельствах и последствиях гибели рейса MH17; жалоба Украины о массовых нарушениях прав человека после начала спецоперации России 24 февраля 2022 г.
Судебный процесс совместной жалобы Нидерландов и Украины в отношении России начался в конце января 2022 г. 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выполнять решения ЕСПЧ по делам, возбужденным Украиной и Нидерландами против Москвы. «[Российская сторона] не собирается выполнять [решения ЕСПЧ]. Считаем их ничтожными», – сказал он.
Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. По словам юриста Евгении Безмаленко, данный международный орган не имеет реальных механизмов для принудительного исполнения своих решений и такое исполнение возможно лишь на добровольной основе.
Но это первый случай, когда международный суд такого масштаба признал Москву ответственной как за крушение лайнера в 2014 г., так и другие нарушения, говорит член совета московского областного отделения Ассоциации юристов России Даниил Черных-Алипов. Такие международные судебные решения имеют долгую правовую жизнь и могут быть использованы при разработке механизмов принудительного исполнения, в том числе с учетом возможности использования арестованных активов России за рубежом, опасается эксперт. Кроме того, решение ЕСПЧ может и будет влиять на дальнейшую санкционную политику западных стран и служить правовым обоснованием для дальнейших ограничительных мер, резюмировал он.