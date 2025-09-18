Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Более 500 000 человек вышли на протесты во Франции

Ведомости

Более 500 000 человек приняли участие в массовых протестах во Франции, сообщает министерство внутренних дел страны. Об этом пишет Le Figaro. По данным ведомства, в Париже количество демонстрантов достигло 55 000 человек.

Отмечается, что массовые протесты сопровождались усиленными мерами безопасности, особенно в столице, где была мобилизована значительная часть сил правопорядка. На дорогах общего пользования было зафиксировано около 700 акций, а также 29 возгораний.

Ранее BMFTV сообщал, что в ходе массовых манифестаций во Франции задержан 181 человек, в том числе 31 – в Париже. По последним данным властей, в результате беспорядков 11 сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.

Общенациональная забастовка во Франции против политики жесткой экономии
18 сентября во Франции прошла общенациональная забастовка «Заблокируй все», направленная против бюджетной политики правительства. По данным Всеобщей конфедерации труда, в рамках самой крупной с 2023 г. акции протеста на улицы вышло более миллиона человек. Вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 181 манифестант задержан, отмечает BFMTV.
1  / 10

18 сентября во Франции прошла общенациональная забастовка «Заблокируй все», направленная против бюджетной политики правительства. По данным Всеобщей конфедерации труда, в рамках самой крупной с 2023 г. акции протеста на улицы вышло более миллиона человек. Вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 181 манифестант задержан, отмечает BFMTV. / Thibault Camus / AP

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь