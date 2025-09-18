Более 500 000 человек вышли на протесты во Франции
Более 500 000 человек приняли участие в массовых протестах во Франции, сообщает министерство внутренних дел страны. Об этом пишет Le Figaro. По данным ведомства, в Париже количество демонстрантов достигло 55 000 человек.
Отмечается, что массовые протесты сопровождались усиленными мерами безопасности, особенно в столице, где была мобилизована значительная часть сил правопорядка. На дорогах общего пользования было зафиксировано около 700 акций, а также 29 возгораний.
Ранее BMFTV сообщал, что в ходе массовых манифестаций во Франции задержан 181 человек, в том числе 31 – в Париже. По последним данным властей, в результате беспорядков 11 сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.