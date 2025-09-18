Более 500 000 человек вышли на протесты во Франции

1 / 10

18 сентября во Франции прошла общенациональная забастовка «Заблокируй все», направленная против бюджетной политики правительства. По данным Всеобщей конфедерации труда, в рамках самой крупной с 2023 г. акции протеста на улицы вышло более миллиона человек. Вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 181 манифестант задержан, отмечает BFMTV. / Thibault Camus / AP