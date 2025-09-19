CNBC: Трамп предложил лишать лицензии СМИ, которые критикуют его

Трамп отдельно упомянул критику в свой адрес со стороны Джимми Киммела и ведущего CBS Стивена Колберта, заявив, что их шоу «только и делают, что критикуют Трампа». Он добавил, что окончательное решение будет за Карром, которого назвал «патриотом» и «крепким парнем».