CNBC: Трамп предложил лишать лицензии СМИ, которые критикуют его

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство может отозвать лицензии у вещательных телеканалов, которые, по его словам, «настроены против него», сообщает CNBC.

По словам главы Белого дома, большинство медиа создают ему «плохую репутацию» и действуют как «рупор Демократической партии».

Комментарий прозвучал на фоне скандала с телеканалом ABC, который приостановил трансляцию шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!» после шутки ведущего о предполагаемом убийце активиста Чарли Кирка. Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр намекнул, что лицензия ABC может оказаться под угрозой.

Трамп отдельно упомянул критику в свой адрес со стороны Джимми Киммела и ведущего CBS Стивена Колберта, заявив, что их шоу «только и делают, что критикуют Трампа». Он добавил, что окончательное решение будет за Карром, которого назвал «патриотом» и «крепким парнем».

Лицензии FCC необходимы для эфирных телеканалов, таких как ABC, CBS, NBC и Fox. В отличие от кабельных сетей, их вещание бесплатно для зрителей и передается в прямом эфире.

14 сентябрь глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал привлечь западные СМИ к ответственности на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка. Представитель президента РФ заявил, что постоянные ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию, и призвал положить конец лжи.

