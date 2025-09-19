Постпред указал на рекордное число воздержавшихся по резолюции МАГАТЭ против РФ
Антироссийская резолюция по ядерной безопасности на Украине была принята на генеральной конференции МАГАТЭ при рекордном числе воздержавшихся – 46 голосов. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.
По его словам, резолюция была принята 62 голосами. В числе воздержавшихся – Венгрия и США.
«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», – прокомментировал Ульянов.
11 сентября украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Беспилотник пришелся по корпусу «Г», где расположен полномасштабный тренажер для подготовки оперативного персонала реакторных залов. Ранее, 6 сентября, вооруженные силы Украины также атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Удар наносился в 300 м от энергоблока и пришелся по крыше корпуса «Г».