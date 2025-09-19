Постпред указал на рекордное число воздержавшихся по резолюции МАГАТЭ против РФ

Антироссийская резолюция по ядерной безопасности на Украине была принята на генеральной конференции МАГАТЭ при рекордном числе воздержавшихся – 46 голосов. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.