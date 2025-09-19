Захарова: Умеров наклянчил себе недвижимость в США
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова с иронией прокомментировала новость о наличии у семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.
«Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора"», – написала Захарова.
18 сентября украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья Умерова обладает либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США. Речь о трех квартирах во Флориде, одной в Нью-Йорке и четырех виллах возле Майами. В декларации Умерова указаны лишь апартаменты площадью 137,4 кв.м во Флориде стоимостью более $1 млн, где проживают его супруга и дети. В том же жилом комплексе зарегистрированы еще две квартиры площадью свыше 134 и 137 кв. м, оформленные на супругу политика и его отца.
Жена Умерова указана как собственница виллы в городе Бока-Ратон во Флориде площадью 257 кв. м стоимостью более $900 000. По данным ЦПК, у отца и брата Умерова в США есть семейный бизнес, с которым нынешний секретарь СНБО тесно связан.