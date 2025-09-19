Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: Умеров наклянчил себе недвижимость в США

Ведомости

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова с иронией прокомментировала новость о наличии у семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора"», – написала Захарова.

18 сентября украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья Умерова обладает либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США. Речь о трех квартирах во Флориде, одной в Нью-Йорке и четырех виллах возле Майами. В декларации Умерова указаны лишь апартаменты площадью 137,4 кв.м во Флориде стоимостью более $1 млн, где проживают его супруга и дети. В том же жилом комплексе зарегистрированы еще две квартиры площадью свыше 134 и 137 кв. м, оформленные на супругу политика и его отца.

Жена Умерова указана как собственница виллы в городе Бока-Ратон во Флориде площадью 257 кв. м стоимостью более $900 000. По данным ЦПК, у отца и брата Умерова в США есть семейный бизнес, с которым нынешний секретарь СНБО тесно связан.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её