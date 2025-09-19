Захарова: Умеров наклянчил себе недвижимость в США

18 сентября украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья Умерова обладает либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США. Речь о трех квартирах во Флориде, одной в Нью-Йорке и четырех виллах возле Майами. В декларации Умерова указаны лишь апартаменты площадью 137,4 кв.м во Флориде стоимостью более $1 млн, где проживают его супруга и дети. В том же жилом комплексе зарегистрированы еще две квартиры площадью свыше 134 и 137 кв. м, оформленные на супругу политика и его отца.