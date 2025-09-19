Газета
Политика

Гладков объяснил, что сбивать дроны у границы не позволяет высота их полета

Ведомости

Высота полета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не позволяет сбивать их сразу у государственной границы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его слова приводит правительство региона.

«Когда они [беспилотники] снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – объяснил глава региона.

17 сентября украинские БПЛА атаковали здание регионального правительства. По словам Гладкова, у сооружения повреждены кровля и остекление. Пострадали две сотрудницы областного кабмина.

10 сентября губернатор сообщал, что в связи с оперативной ситуацией в Белгороде и Белгородском районе временно закрыли крупные торговые центры. Объявление было сделано на фоне украинских атак на Белгород и его пригород.

