Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина»

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил смысл своего определения как «пехотинца Путина», заявив, что является помощником и верным соратником президента России во всех направлениях. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Кадыров не раз называл себя таким образом с момента вступления в должность главы Чечни в 2007 г., говоря, что готов выполнить приказ любой сложности.

«В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем», – сказал Кадыров.

В мае Кадыров сообщал, что просил освободить его от должности, комментируя заявления в СМИ о его возможной отставке. В 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ глава Чечни говорил, что руководству государства надо найти другого человека. «Мое время уже пришло. Бывает у человека предел». Но через месяц он пояснил, что уходить не собирался.

