Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина»

В мае Кадыров сообщал, что просил освободить его от должности, комментируя заявления в СМИ о его возможной отставке. В 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ глава Чечни говорил, что руководству государства надо найти другого человека. «Мое время уже пришло. Бывает у человека предел». Но через месяц он пояснил, что уходить не собирался.