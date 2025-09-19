Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина»
Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил смысл своего определения как «пехотинца Путина», заявив, что является помощником и верным соратником президента России во всех направлениях. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Кадыров не раз называл себя таким образом с момента вступления в должность главы Чечни в 2007 г., говоря, что готов выполнить приказ любой сложности.
«В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем», – сказал Кадыров.
В мае Кадыров сообщал, что просил освободить его от должности, комментируя заявления в СМИ о его возможной отставке. В 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ глава Чечни говорил, что руководству государства надо найти другого человека. «Мое время уже пришло. Бывает у человека предел». Но через месяц он пояснил, что уходить не собирался.