Кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни

В 2022 г. он говорил, что на Кавказе есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее». Кадыров подчеркнул, что думает, что и его «время пришло, пока не выгнали». По его словам, он, «оказывается, уже старый, но когда-то был самым молодым, неопытным»: «Сейчас таким остался, неопытным, но молодость ушла. Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти».