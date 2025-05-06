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Кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни

Ведомости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности. Об этом он заявил в интервью агентству «Чечня сегодня».

Таким образом Кадыров ответил на заявления, распространяющиеся в СМИ, о его возможной отставке.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – рассказал он.

Кадыров давно говорит о возможном завершении своей политической карьеры. Еще в 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ глава Чечни говорил, что руководству государства надо найти другого человека. «Мое время уже пришло. Бывает у человека предел». Но через месяц он пояснил, что уходить не собирался.

В 2022 г. он говорил, что на Кавказе есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее». Кадыров подчеркнул, что думает, что и его «время пришло, пока не выгнали». По его словам, он, «оказывается, уже старый, но когда-то был самым молодым, неопытным»: «Сейчас таким остался, неопытным, но молодость ушла. Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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