Рамзан Кадыров в очередной раз заявил о возможности ухода со своего поста

В феврале 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, Кадыров в интервью телеканалу НТВ уже говорил, что «руководству государства надо найти другого человека»: «Мое время уже пришло. Бывает у человека предел». При этом, говоря о своей работе как главы республики, Кадыров считал, что у него «все получается». Но если придется покинуть должность, сказал он, можно заняться «семьей, личной жизнью, изучением ислама». Но уже в марте того же года Кадыров пояснил «Интерфаксу», что уходить не собирался, такую возможность с руководством страны не обсуждал, а просто отвечал на вопросы журналистов. Осенью 2016 г. Кадыров был избран главой Чечни.