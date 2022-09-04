Рамзан Кадыров в очередной раз заявил о возможности ухода со своего поста

Рамзан Кадыров в очередной раз заявил о возможности ухода со своего постаЭто может быть как эпатажем, так и шагом к контролируемому транзиту власти в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз заявил, что может завершить свою политическую карьеру на этой должности. «Сейчас узнал, что я самый долгожитель среди всех глав субъектов. 15 лет как я руковожу республикой», – сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале 3 сентября. Он сообщил, что на Кавказе есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее».
Кадыров, который возглавляет республику с 2007 г., заявил, что думает, что и его «время пришло, пока не выгнали». По его словам, он, «оказывается, уже старый, но когда-то был самым молодым, неопытным»: «Сейчас таким остался, неопытным, но молодость ушла. Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти». Кадыров завершил речь, записанную на телефон, традиционным лозунгом «Ахмат – сила!» (в честь своего отца, погибшего главы республики Ахмата Кадырова).
В феврале 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, Кадыров в интервью телеканалу НТВ уже говорил, что «руководству государства надо найти другого человека»: «Мое время уже пришло. Бывает у человека предел». При этом, говоря о своей работе как главы республики, Кадыров считал, что у него «все получается». Но если придется покинуть должность, сказал он, можно заняться «семьей, личной жизнью, изучением ислама». Но уже в марте того же года Кадыров пояснил «Интерфаксу», что уходить не собирался, такую возможность с руководством страны не обсуждал, а просто отвечал на вопросы журналистов. Осенью 2016 г. Кадыров был избран главой Чечни.
В ноябре 2017 г. в интервью в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» Кадыров заявлял, что «мечтает» оставить пост: «Не то, чтобы я устал, не хочу служить. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской Республике». Тогда он объяснял свои размышления тем, что времена изменились: «Когда-то были нужны такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, а сегодня порядок».
13 января 2020 г. Кадыров подписал приказ о передаче своих полномочий премьер-министру Чечни, позже власти региона объяснили появление документа уходом главы республики на больничный – для это необходимо временно передавать полномочия. Спустя два дня, 15 января 2020 г., ушел в отставку не глава Чечни, а правительство РФ после послания президента, в котором он заявил о необходимости изменений в стране.
Политолог и исламовед Алексей Малашенко полагает, что нынешние заявления – «это игра». «Кадыров прекрасно понимает, что никуда не уйдет, а Владимиру Путину он нужен ровно на том месте, которое сейчас занимает. Президента на своем месте и в нынешней украинской ситуации он вполне устраивает», – полагает эксперт. Нынешнее же заявление он назвал «эпатажем»: «Он такой человек, ему постоянно нужно быть на виду».
Политолог Дмитрий Журавлев полагает, что ранние заявления Кадырова об уходе можно было считать «способом борьбы за власть»: «Люди выходили на улицу – так он доказывал, что без него власть в республике не удержится. В понедельник мы посмотрим на реакцию населения».
Впрочем, сейчас, по словам Журавлева, Кадыров не нуждается в таких показательных выступлениях – его позиции и так крепки, в том числе и «из-за участия его людей в спецоперации»: «Так что, скорее всего, сейчас он действительно уходит. Вероятно, ему уже предложено что-то интересное».
На этот раз заявление Кадырова может иметь под собой основания, полагает политолог Евгений Минченко: речь идет о «контролируемом транзите власти» и «передаче формального руководства республикой кому-нибудь из своей команды». «Ему начали готовить преемника достаточно давно, с момент как Руслан Эдельгериев перешел на позицию советника президента [с июня 2018 г.]». – считает Минченко.
«Раньше Кадыров претендовал на роль политического лидера российского мусульманства, – полагает Малашенко. – А сейчас просто не до этого».
Малашенко напомнил, что 1 сентября Кадыров в своем Telegram-канале резко раскритиковал Минюст: ведомство включило в список экстремистских материалов книгу «Сахих аль-Бухари», считающуюся у мусульманских ученых второй по значимости после Корана. Это такое же регулярное действие, как и заявления о возможном уходе, говорит эксперт. Аналогично поступил Кадыров и в 2015 г., когда назвал «шайтанами» прокурора и судью Южно-Сахалинского суда после того, как книга с пояснениями к стихам Корана «Мольба к Богу: ее значение и место в исламе» был признана экстремистской литературой.
Журавлев считает, что Кадыров вряд ли может стать одним из официальных лиц, которые неформально занимаются исламским миром: «У президента уже есть человек, который этим занимается. Это бывший глава Дагестана, замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Так что такой вариант наименее вероятен».
Кадыров, по мнению Минченко, все еще претендует на роль одного из неформальных лидеров мусульманской общины в России и мире. При этом глава Чечни все еще остается востребованным, отмечает он.