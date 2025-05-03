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Кадыров: «Ахмат» предотвратил попытку нового прорыва ВСУ в Курскую область

Ведомости

Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть в Курскую область. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел на сумском направлении. Отряд «Каштана» «Ахмата» совместно со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа и 15-го танкового полка 1-й мотострелковой дивизии провели операцию по пресечению продвижения украинских военных.

«Группа противника разгромлена точными ударами», – написал Кадыров.

2 мая Минобороны сообщило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. А 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Глава государства выразил благодарность командованию и личному составу подразделений, принимавших участие в освобождении региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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