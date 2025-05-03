Кадыров: «Ахмат» предотвратил попытку нового прорыва ВСУ в Курскую область
Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть в Курскую область. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
По его данным, инцидент произошел на сумском направлении. Отряд «Каштана» «Ахмата» совместно со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа и 15-го танкового полка 1-й мотострелковой дивизии провели операцию по пресечению продвижения украинских военных.
«Группа противника разгромлена точными ударами», – написал Кадыров.
2 мая Минобороны сообщило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. А 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Глава государства выразил благодарность командованию и личному составу подразделений, принимавших участие в освобождении региона.