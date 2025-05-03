Кадыров: «Ахмат» предотвратил попытку нового прорыва ВСУ в Курскую область

2 мая Минобороны сообщило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. А 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Глава государства выразил благодарность командованию и личному составу подразделений, принимавших участие в освобождении региона.