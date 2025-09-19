Газу покинули более 250 000 человек за месяц
За последний месяц город Газу покинули свыше 250 000 человек. Еще десятки тысяч жителей ежедневно покидают свои временные дома и убежища из-за нового наступления Израиля, пишет The Guardian со ссылкой на данные ООН.
По словам неназванного представителя ООН, фиксируются «новые волны массового перемещения населения» после того, как около 60 000 человек бежали от нового нападения в начале недели.
По данным издания, 18 сентября на узкой прибрежной дороге в секторе Газа сформировалась непрерывная колонна машин, нагруженных домашней утварью, одеялами, матрасами, газовыми баллонами. Палестинцы направлялись в южные районы, обозначенные Израилем.
Указывается также резкий рост цен на транспорт, в связи с чем некоторым беженцам приходится идти пешком с вещами и маленькими детьми.
18 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об эвакуации из сектора Газа более 70 россиян благодаря усилиям дипломатов. По ее словам, в числе граждан России, получивших возможность уехать, было 25 несовершеннолетних и 11 женщин.