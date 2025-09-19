Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для разговора
Временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщили в белорусском ведомстве.
Как уточнили в министерстве, ранее власти Польши и Чехии «по надуманным и безосновательным предлогам» предложили покинуть их территорию белорусским дипломатам в ранге советника. В ответ Минск объявил также персоной нон грата чешского дипломата, которому предписано в течение 72 часов покинуть Белоруссию.
В ведомстве подчеркнули, что к инциденту привело «годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси со стороны Чехии». По их словам, принятое решение соответствует существующей дипломатической практике и связано с ранее введенными ограничениями в отношении белорусского посольства в Праге.
Белорусская сторона заявила, что считает дипломатический инцидент исчерпанным, однако предупредила: в случае дальнейшей эскалации Минск оставляет за собой право «на адекватные ответные меры».
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 БПЛА. Премьер-министр страны Дональд Туск заявлял, что речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотным летательным аппаратам, залетающим в Польшу или Литву.