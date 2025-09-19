«Талибан» запретил в вузах Афганистана написанные женщинами книги

В декабре 2022 г. талибы (организация признана террористической и запрещена в РФ) закрыли учебные заведения для девочек и запретили женщинам работать в местных и международных неправительственных организациях. Летом 2023 г. правительство «Талибана» приняло новые законы, направленные на «поощрение добродетели и искоренение порока». Женщинам предписали абсолютно закрывать тело и лицо, «чтобы не вводить мужчин в искушение и порок», и не говорить что-либо вслух на публике. Кроме того, мужчинам и женщинам запретили смотреть на тело и лицо друг друга.