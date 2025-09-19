Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Талибан» запретил в вузах Афганистана написанные женщинами книги

Ведомости

Правительство «Талибана» изъяло из афганских университетов книги, написанные женщинами. Запрещается также преподавание предметов, которые касаются прав человека и сексуальных домогательств, сообщает BBC.

Речь идет о примерно 140 книгах, авторами которых являются женщины. Они вошли в число 680 книг, признанных «вызывающими беспокойство» в связи с «политикой, направленной против шариата и "Талибана"». Кроме того, афганским вузам запретили преподавать 18 предметов, шесть из которых посвящены женщинам. В частности, имеются в виду такие дисциплины, как «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Женская социология».

На текущей неделе по приказу верховного лидера «Талибана» как минимум в 10 провинциях был запрещен оптоволоконный интернет. Чиновники объяснили это «предотвращением безнравственности».

Что такое «Талибан» и за что он борется

Политика

BBC обратило внимание, что девочки в Афганистане не имеют возможности получить образование после шестого класса, а в конце 2024 г. был закрыт один из последних путей к дальнейшему обучению женщин – курсы акушерства.

В декабре 2022 г. талибы (организация признана террористической и запрещена в РФ) закрыли учебные заведения для девочек и запретили женщинам работать в местных и международных неправительственных организациях. Летом 2023 г. правительство «Талибана» приняло новые законы, направленные на «поощрение добродетели и искоренение порока». Женщинам предписали абсолютно закрывать тело и лицо, «чтобы не вводить мужчин в искушение и порок», и не говорить что-либо вслух на публике. Кроме того, мужчинам и женщинам запретили смотреть на тело и лицо друг друга.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её