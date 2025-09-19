Медведев: Россия жестко ответит на создание новой «русофобской структуры» в ЕС
Москва даст жесткий ответ на создание в Совете Европы международной комиссии, которая займется взысканием «компенсаций» с России в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.
«На свет появился абсолютно психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины. Де-факто речь идет о попытках рождения под «зонтиком» комитета министров СЕ очередного антироссийского квазисудебного органа, нацеленного на взыскание с нашей страны компенсаций за некие «последствия агрессии против Киева», – написал Медведев.
Он также отметил, что Россия не зря вышла из Совета Европы, назвав его «странной и бессмысленной организацией».
14 сентября Медведев впервые разместил пост в Max, пообещав продолжать высказываться на острые темы и называть врагов России своими именами, без «языка Талейрана». Он заявил, что намерен обсуждать баланс сил в мире и «говорить правду, даже если это вызывает желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки».