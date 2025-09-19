Медведев: Россия жестко ответит на создание новой «русофобской структуры» в ЕС

14 сентября Медведев впервые разместил пост в Max, пообещав продолжать высказываться на острые темы и называть врагов России своими именами, без «языка Талейрана». Он заявил, что намерен обсуждать баланс сил в мире и «говорить правду, даже если это вызывает желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки».