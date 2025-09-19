Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова заявила об отсутствии вопиющих нарушений на выборах

Ведомости

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы, прошедшие в России с 12 по 14 сентября, прошли без вопиющих нарушений. Все зафиксированные казусы были разобраны и учтены, отметила она на заседании комиссии.

По словам Памфиловой, избирательные комиссии подвели итоги выборов глав во всех 20 регионах, а также депутатов законодательных органов власти в 11 субъектах.

«При подведении итогов по указанным выборам в избирательные комиссии поступило всего шесть особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса и исключительно от одной партии – от КПРФ», – пояснила Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).

Итоги выборов депутатов представительных органов административных центров уже определены в 24 регионах из 25. В Костромской области подведение итогов должно завершиться 19 сентября.

С 12 по 14 сентября в России прошло более 5000 избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе страны, включая прямые выборы глав 20 субъектов. Всего замещению подлежало около 46 000 мандатов и выборных должностей.

 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте