Памфилова заявила об отсутствии вопиющих нарушений на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы, прошедшие в России с 12 по 14 сентября, прошли без вопиющих нарушений. Все зафиксированные казусы были разобраны и учтены, отметила она на заседании комиссии.
По словам Памфиловой, избирательные комиссии подвели итоги выборов глав во всех 20 регионах, а также депутатов законодательных органов власти в 11 субъектах.
«При подведении итогов по указанным выборам в избирательные комиссии поступило всего шесть особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса и исключительно от одной партии – от КПРФ», – пояснила Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).
Итоги выборов депутатов представительных органов административных центров уже определены в 24 регионах из 25. В Костромской области подведение итогов должно завершиться 19 сентября.
С 12 по 14 сентября в России прошло более 5000 избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе страны, включая прямые выборы глав 20 субъектов. Всего замещению подлежало около 46 000 мандатов и выборных должностей.