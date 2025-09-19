Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пять участников программы «Время героев» победили на выборах в ЕДГ-2025

Ведомости

Пять представителей проекта «Время героев» одержали победу по итогам выборов в единый день голосования в России. Об этом сообщил ректор РАНХиГС и глава программы Алексей Комиссаров.

«Пятеро представителей программы приобрели новый статус по итогам голосования – четверо участников обучения и руководитель программы. Не сомневаюсь, что все они проявят себя с лучшей стороны в новом качестве», – заявил он в Telegram-канале «Времени героев».

Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и ЕАО соответственно. Станислав Кочев вошел в состав госсовета Коми, Евгения Вылцана избрали депутатом Брянской областной думы, а Константина Кутейникова – Тамбовской гордумы.

18 сентября на встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин отметил, что участие всех парламентских партий в выборах и их высокий результат подтверждают политическую стабильность в стране. Он поблагодарил граждан за явку на избирательные участки «даже в тех местах, где это было непросто и опасно».

Президент также подчеркнул, что в парламент вливаются участники боевых действий. По его словам, такие люди должны занимать руководящие посты: «Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь