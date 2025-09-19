Пять участников программы «Время героев» победили на выборах в ЕДГ-2025

18 сентября на встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин отметил, что участие всех парламентских партий в выборах и их высокий результат подтверждают политическую стабильность в стране. Он поблагодарил граждан за явку на избирательные участки «даже в тех местах, где это было непросто и опасно».