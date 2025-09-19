Пять участников программы «Время героев» победили на выборах в ЕДГ-2025
Пять представителей проекта «Время героев» одержали победу по итогам выборов в единый день голосования в России. Об этом сообщил ректор РАНХиГС и глава программы Алексей Комиссаров.
«Пятеро представителей программы приобрели новый статус по итогам голосования – четверо участников обучения и руководитель программы. Не сомневаюсь, что все они проявят себя с лучшей стороны в новом качестве», – заявил он в Telegram-канале «Времени героев».
Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и ЕАО соответственно. Станислав Кочев вошел в состав госсовета Коми, Евгения Вылцана избрали депутатом Брянской областной думы, а Константина Кутейникова – Тамбовской гордумы.
18 сентября на встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин отметил, что участие всех парламентских партий в выборах и их высокий результат подтверждают политическую стабильность в стране. Он поблагодарил граждан за явку на избирательные участки «даже в тех местах, где это было непросто и опасно».
Президент также подчеркнул, что в парламент вливаются участники боевых действий. По его словам, такие люди должны занимать руководящие посты: «Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине».