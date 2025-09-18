Главные заявления Путина на встрече с лидерами парламентских фракций

Затронул президент и вопросы исторической памяти. Путин согласился, что можно рассмотреть идею возвращения Волгограду имени Сталинград, но решение должны принимать жители региона. «Нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и ролью Сталина в победе, иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, это все понятно. Этого нельзя забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа», – сказал президент.