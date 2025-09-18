Главные заявления Путина на встрече с лидерами парламентских фракций

Главные заявления Путина на встрече с лидерами парламентских фракцийПрезидент обсудил экономику, спецоперацию, социальную сферу и мигрантов
Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями парламентских фракций. Он поздравил депутатов с началом осенний сессии и отметил важность доверия со стороны избирателей.
Глава государства обсудил с депутатами экономическую ситуацию в стране, поднял тему развития социальной сферы и исторической памяти, а также упомянул о проблемах миграции.
О прошедших выборах в парламент
По словам главы государства, участие всех парламентских партий в выборах и их высокий результат подтверждают политическую стабильность в стране, что в нынешних условиях имеет особое значение. Путин поблагодарил граждан за явку на участки «даже в тех местах, где это было непросто и опасно».
Президент также отметил, что в парламент вливаются участники боевых действий. Он подчеркнул, что такие люди должны занимать руководящие посты: «Это будет наша смена. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине».
Об экономической и промышленной ситуации в России
Путин заявил, что России «еще далеко до рецессии», отметив, что снижение темпов роста ВВП является целенаправленной мерой для обеспечения макроэкономической стабильности. «Надо понимать, где грань, за которой управляемое охлаждение экономики может стать переохлаждением, но пока до рецессии далеко», – сказал он. При этом уровень безработицы в стране остается на исторически минимальной отметке.
Путин предостерег от популистских мер в бюджетной политике, отметив, что инфляция в стране может вырасти, если поддаться соблазну «напечатать и раздать денег». Он пояснил, что хотя идея ежеквартальной индексации социальных пособий выглядит привлекательной, гораздо важнее бороться с самой инфляцией.
Отдельное внимание президент уделил отечественному авиастроению. По его словам, Россия достигла серьезных успехов в двигателестроении. Путин назвал авиадвигатели ПД-14 конкурентным преимуществом страны и отметил, что по своим характеристикам они «лучше мировых стандартов». Он добавил, что двигатели такого уровня выпускают лишь четыре страны в мире, включая Россию.
Президент также подчеркнул, что российская военная авиация полностью обеспечивает потребности армии и поставляется на экспорт. При этом он указал на необходимость дальнейшего развития гражданской авиации.
О социальной сфере России
В социальной сфере Путин назвал распределение студентов медицинских вузов после завершения обучения одним из возможных решений кадровой проблемы в здравоохранении.
Президент также отметил, что власти должны стремиться к обеспечению равенства возможностей для всех граждан РФ вне зависимости от места проживания.
Президент также сообщил, что семейная льготная ипотека будет сохранена. Он поддержал идею расширения выдачи земельных участков ветеранам спецоперации, однако уточнил, что введение квот для них в органах власти может привести к формализму и поэтому требует осторожного подхода.
Также президент призвал подумать о создании отдельного ведомства по вопросам ЖКХ, поскольку эта работа в Минстрое ведется, но требует большего внимания.
Путин отметил, что кроме победы в спецоперации, ключевая задача для России – демографическая.
О пополнении бюджета
Путин поддержал обсуждение введения налога на роскошь, отметив при этом, что «нельзя переборщить». Кроме того, Путин поддержал идею руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».
Об исторической памяти
Затронул президент и вопросы исторической памяти. Путин согласился, что можно рассмотреть идею возвращения Волгограду имени Сталинград, но решение должны принимать жители региона. «Нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и ролью Сталина в победе, иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, это все понятно. Этого нельзя забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа», – сказал президент.
О миграции
Коснувшись темы миграции, президент подчеркнул, что власти «не должны делать вид, что проблемы не существует». Он отметил, что в сфере миграционной политики уже приняты многие решения, но важно добиваться их исполнения. Путин также предложил подумать над отменой патентной системы для трудовых мигрантов.
О ситуации в зоне спецоперации
Говоря о ситуации в зоне специальной военной операции, глава государства сообщил, что на линии боевого соприкосновения находятся 700 000 бойцов Вооруженных сил России.
Путин добавил, что растущие расходы на оборону страны «не уходят в песок», а напрямую влияют на повышение качества армии. Он подчеркнул, что несмотря на проведение специальной военной операции и рост военных затрат, государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами.