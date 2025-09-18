Путин заявил о сохранении семейной льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин заявил о сохранении программы семейной льготной ипотеки. Об этом он сообщил на встрече с руководителями думских фракций в Ново-Огарево.
Глава государства подчеркнул, что также продолжат действовать льготные ставки для отдельных категорий граждан и территорий.
«Нам нужно стремиться к подавлению инфляции и привести в должное состояние все ставки банковской системы, уже коммерческих банков, в том числе ипотечные», – сказал президент.
4 сентября министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщал, что Минстрой рассмотрит новые меры поддержки ипотеки для молодых граждан. Он напомнил, что в рамках «Дальневосточной ипотеки» кредиты предоставляются под 2%, а в новых регионах также действуют кредиты под 2% годовых.
Исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право», опубликованное 2 сентября в «Известиях», показало, что в 41 из 89 регионов России семьи со средним доходом не могут позволить себе семейную ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Для этого исследования были изучены данные Минстроя о стоимости 1 кв. м. жилья за II квартал 2025 г. и статистика Росстата по средним зарплатам за прошлый год.