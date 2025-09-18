Путин заявил о сохранении семейной льготной ипотеки

Исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право», опубликованное 2 сентября в «Известиях», показало, что в 41 из 89 регионов России семьи со средним доходом не могут позволить себе семейную ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Для этого исследования были изучены данные Минстроя о стоимости 1 кв. м. жилья за II квартал 2025 г. и статистика Росстата по средним зарплатам за прошлый год.