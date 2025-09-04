Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодых граждан

2 сентября «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право» писали, что в 41 из 89 регионов России семьи со средним доходом не могут позволить себе семейную ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Эксперты центра изучили данные Минстроя о стоимости кв. м жилья за II квартал 2025 г. и статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за прошлый год.