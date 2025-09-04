Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодых граждан
По словам Файзуллина, ведомство отработает эти варианты в ближайшее время. Он напомнил, что «Дальневосточная ипотека» предоставляется под 2%. Кроме того, новые регионы могут рассчитывать на кредиты под 2% годовых.
2 сентября «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право» писали, что в 41 из 89 регионов России семьи со средним доходом не могут позволить себе семейную ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Эксперты центра изучили данные Минстроя о стоимости кв. м жилья за II квартал 2025 г. и статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за прошлый год.
В регионах, в которых цены на жилье непропорционально высоки по сравнению с зарплатами, наблюдается наименьшая доступность ипотеки. К ним относятся Краснодарский край, Калининградская область и Крым. Сложности из-за высокой стоимости жилья возникают в связи с действующими ограничениями в 6 млн руб. К примеру, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры в 50 кв. м составляет около 9,6 млн руб. Это значительно превышает лимит кредита.
По предварительным данным экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG, за семь месяцев 2025 г. банки выдали 372 200 ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб., что меньше на 50% и на 42,9%, чем в прошлом году соответственно.