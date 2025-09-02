Газета
«Известия»: почти в половине регионов семьям недоступна семейная ипотека

Ведомости

В 41 из 89 российском регионе семьи со средним доходом не могут позволить себе семейную ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право».

Эксперты центра изучили данные Минстроя о стоимости кв. м жилья за II квартал 2025 г. и статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 г. В регионах, где цены на жилье непропорционально высоки по сравнению с зарплатами, наблюдается наименьшая доступность ипотеки. К ним относятся Краснодарский край, Калининградская область и Крым, в которых стоимость 1 кв. м в последние годы росла гораздо быстрее, чем зарплаты.

Сложности из-за высокой стоимости жилья создают действующие ограничения в размере 6 млн руб. К примеру, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры в 50 кв. м составляет порядка 9,6 млн руб. Это существенно превышает лимит кредита.

Что такое семейная ипотека и кто ее может получить

Наиболее доступной является ипотека с господдержкой в северных и дальневосточных регионах с высокими зарплатами – Чукотка, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийские автономные округа и Магаданская область. Высокая доступность семейной ипотеки также наблюдается в субъектах с хорошим соотношением зарплат и цен на жилье, в частности в Забайкальском крае, Иркутской области и Якутии, и регионах с особыми экономическими условиями – на Камчатке и Сахалине.

Согласно обзору ЦБ о динамике развития банковского сектора, объем выдач ипотеки за июль вырос на 15% до 356 млрд руб. Основной объем кредитов (85%) выдавался по госпрограммам. На «Семейную ипотеку» пришлось 256 млрд руб. (220 млрд руб. в июне). Выдачи рыночной ипотеки из-за высоких ставок (под 23,1% в июле) остаются низкими – 60 млрд руб.

По предварительным данным экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG, всего за семь месяцев 2025 г. банки выдали 372 200 ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб., что меньше на 50% и на 42,9%, чем в прошлом году соответственно.

