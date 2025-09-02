«Известия»: почти в половине регионов семьям недоступна семейная ипотека

Эксперты центра изучили данные Минстроя о стоимости кв. м жилья за II квартал 2025 г. и статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 г. В регионах, где цены на жилье непропорционально высоки по сравнению с зарплатами, наблюдается наименьшая доступность ипотеки. К ним относятся Краснодарский край, Калининградская область и Крым, в которых стоимость 1 кв. м в последние годы росла гораздо быстрее, чем зарплаты.