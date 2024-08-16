Что такое семейная ипотека и кто ее может получить

Что такое семейная ипотека и кто ее может получитьКак изменилась госпрограмма в 2024 году, кому сейчас выдают льготный кредит и на какие цели
«Семейная ипотека» – это программа господдержки семей с детьми, которая позволяет получить льготный ипотечный кредит на приобретение жилья. Например, с ее помощью можно купить квартиру в новостройке или построить собственный дом. Программа работает с 2018 г. и направлена на стимулирование рождаемости.
С начала действия семейной ипотеки было выдано 1,14 млн кредитов на общую сумму 5,2 трлн руб., следует из данных Дом.РФ. В 2023 г. она заняла первое место по доле в общем количестве выданных льготных кредитов (46%). На втором месте расположилась «Льготная ипотека» (45%), следом за ней шли «IT-ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека» (обе – по 4%).
При этом доля семейной ипотеки вырастет еще сильнее даже при сокращении числа заемщиков на фоне изменений программы, рассказал «Ведомостям» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. «В Москве полностью свернуты льготная и IT-ипотека, а ЦБ намерен бороться с траншевыми и субсидированными кредитами». С тем, что семейная ипотека займет доминирующее положение, согласна и старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова, поскольку эта льготная программа нацелена на наибольшее количество потенциальных заемщиков.
Кому сейчас положена семейная ипотека
С 1 июля 2024 г. на семейную ипотеку могут претендовать:
семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет (на прежних условиях она была доступна для семей с ребенком до 18 лет);
семьи, воспитывающие несовершеннолетнего с инвалидностью;
семьи с двумя несовершеннолетними детьми любого возраста из регионов с низким объемом строительства или из регионов с индивидуальными программами развития (всего на территории 35 субъектов), а также из городов с населением до 50 000 человек. Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области к ним не относятся, но если ипотеку брать на покупку или строительство дома, то ограничение по территории не действует.
Семейной ипотекой можно воспользоваться повторно, если предыдущая была оформлена до 23 декабря 2023 г. После этой даты получить льготный кредит возможно в случае, если предыдущий полностью погашен, а в семье родился еще один ребенок.
По какой ставке и на какую сумму выдают льготный кредит
Действие семейной ипотеки с господдержкой должно было завершиться 1 июля 2024 г., но по поручению президента России Владимира Путина программа была продлена до 31 декабря 2030 г.
Ставка по семейной ипотеке ниже рыночной – льготный кредит выдается под 6% годовых. Первоначальный же взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. В качестве последнего можно использовать материнский капитал. Для жителей Дальневосточного федерального округа ставка выросла с 5 до 6%.
Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб., для всех остальных регионов – 6 млн руб. Кредит можно получить и на большую сумму, но тогда на ту часть, что превышает лимит, будет действовать уже рыночная ставка.
В госпрограмме участвуют несколько десятков кредитных организаций, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Т-банк (бывший Тинькофф-банк) и другие. Полный список есть на сайте Дом.РФ.
На что повлияло изменение ипотечной программы
В рамках обновленной программы в Москве льготный кредит теперь не смогут получить родители с двумя и более детьми старше шести лет. Таким образом, порядка половины потенциальных заемщиков лишились возможности оформления кредита, подчеркнул Руслан Сырцов. При этом, по его словам, резкого спада выдач ипотечных кредитов не произойдет. «Семьи, по-прежнему соответствующие льготным условиям, начнут активнее оформлять займы, так как они небезосновательно могут опасаться дальнейшего ужесточения программы, например повышения ставки или даже полного запрета в столице».
В июне 2024 г. на фоне изменений условий «Семейной ипотеки», а также отмены «Льготной ипотеки» вырос ажиотажный спрос на выдачу ипотечных кредитов в целом. По оценке Frank RG, их объем в июне составил 175 700 кредитов на 776 млрд руб., что на 38% больше, чем в мае 2024 г., и на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Значительный рост был зафиксирован и по «Семейной ипотеке»: выдачи выросли на 75% к маю 2024 г. – до 345,5 млрд руб. Однако уже в июле число заявок на семейную ипотеку упало, сообщал Дом.РФ. По итогам месяца банки получили 152 600 заявок. Это на 22% меньше, чем в июне 2024 г., и на 15,4% меньше относительно июля 2023 г.
На фоне ажиотажа в мае –июне 2024 г. во Frank RG ожидают снижения объема выдачи ипотеки. Также на это могут влиять высокие цены на недвижимость и рост ставок по кредитам после увеличения ключевой ставки, рассказала Ксения Матенкова. «Новые условия по семейной ипотеке сократят круг заемщиков, которые смогут ею воспользоваться, однако мы не ожидаем, что это сокращение окажется значительным», – отметила она.