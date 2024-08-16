Что такое семейная ипотека и кто ее может получить

семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет (на прежних условиях она была доступна для семей с ребенком до 18 лет);

семьи с двумя несовершеннолетними детьми любого возраста из регионов с низким объемом строительства или из регионов с индивидуальными программами развития (всего на территории 35 субъектов), а также из городов с населением до 50 000 человек. Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области к ним не относятся, но если ипотеку брать на покупку или строительство дома, то ограничение по территории не действует.