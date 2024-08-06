Объем выданной ипотеки в июле рухнул в два раза

В июле завершилась массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой со ставкой 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой, следует из данных Дом.РФ: за все время действия программы с весны 2020 г. банки выдали почти 1,6 млн кредитов на общую сумму более 6,1 трлн руб. Семейная программа была второй по популярности – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,14 млн кредитов на 5,2 трлн руб. Условия по ней правительство изменило 10 июля, сузив категории семей, которым она положена.