Объем выданной ипотеки в июле рухнул в два раза

Объем выданной ипотеки в июле рухнул в два разаОсновная причина – в окончании льготной программы
После ажиотажа в июне, связанного с прекращением срока действия льготной ипотеки под 8%, объемы выданной ипотеки в июле рухнули в два раза: банки выдали 76 700 кредитов на 348,5 млрд руб., следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. В годовой динамике выдачи тоже сократились вдвое – год назад граждане взяли 168 900 жилищных кредитов на 654,2 млрд руб., что больше прошедшего июля на 55% по количеству и на 47% по объему.
При этом размер выдаваемого кредита в июле вырос на 3% и достиг 4,54 млн руб. Это абсолютный максимум за все рассматриваемые периоды, следует из данных Frank RG.
В июле завершилась массовая программа ипотеки на новостройки с господдержкой со ставкой 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой, следует из данных Дом.РФ: за все время действия программы с весны 2020 г. банки выдали почти 1,6 млн кредитов на общую сумму более 6,1 трлн руб. Семейная программа была второй по популярности – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,14 млн кредитов на 5,2 трлн руб. Условия по ней правительство изменило 10 июля, сузив категории семей, которым она положена.
По оценкам Сбербанка, объем выдач ипотеки к концу года снизится на 25-30%, говорил директор «Домклик» Алексей Лейпи в июне. По итогам года россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн руб., что на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 г., прогнозировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков в начале августа. В 2022 г. граждане взяли жилищных ссуд на 4,8 трлн руб., а в 2023 г. – на рекордные для сегмента 7,8 трлн руб.
Всего за июль текущего года банки предоставили гражданам кредитов на 1,25 трлн руб. Этот показатель сократился по отношению к июню на 422,6 млрд руб., или более чем на четверть (25,3%).
Помимо ипотеки выдачи снизились и в сегменте кредитов наличными, который сокращается второй месяц подряд. Граждане взяли 3,33 млн ссуд на 620 млрд руб., что на 3% меньше по количеству и на 0,2% по объему месяц к месяцу. В годовой динамике количество выдач сократилось на 7%, но объем вырос на 5%.
Единственными сегментами, показавшими рост во второй месяц лета, стали автокредиты и POS-кредиты (в точках продаж). За июль граждане взяли 162 700 ссуд (+10%) на машины на 239,5 млрд руб. (+8%). Но год к году выдачи кредитов на автомобили выросли сильнее – на 44% по количеству и на 43% – по объему.
Несмотря на ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования (с 1 июля российские банки будут обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой), объемы выдач автокредитов вновь показывают рекордное значение, отмечает главный аналитик Frank RG Ксения Матенкова.
Сегмент POS-кредитов вырос скромнее – на 14% по количеству и на 9% по объему до 1,5 млн ссуд на 43,1 млрд руб. В годовой динамике сегмент показал рост по общей сумме (+3% ), но сократился по количеству (минус 1%).